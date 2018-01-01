|Родился
|8 января 1990 | 28 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|170|64
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|34
|Япония. Д2
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|49
|Япония. Д2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|76
|Япония. Высшая лига
|15
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|83
|Япония. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Япония. Высшая лига
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|43
|Япония. Высшая лига
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|73
|Показатели за всю карьеру
|53
|1
|0
|1
|2
|4
|0
|60
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