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    Кохей Хаттанда

    Кохей Хаттанда

    Kohei Hattanda
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    1
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 8 января 1990 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 170|64
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Нагоя Грампус
    		 Япония. Высшая лига 3 0 0 1 1 0 0 34
    2017
     Нагоя Грампус
    		 Япония. Д2 16 0 0 0 0 0 0 49
    2016
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Д2 1 0 0 0 0 0 0 76
    2015
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Высшая лига 15 0 0 0 0 1 0 83
    2014
     Вегалта Сендай
    		 Япония. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 0 26
    2013
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Высшая лига 6 1 0 0 1 0 0 43
    2012
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Высшая лига 9 0 0 0 0 3 0 73
    Показатели за всю карьеру 53 1 0 1 2 4 0 60
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