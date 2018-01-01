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    Айртон Паес
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    Айртон Паес

    Ayrton Andrés Páez Yepez
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 16 января 1995 | 23 года
    Гражданство Венесуэла
    Клуб  Монагас|Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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    504 Gateway Time-out

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