|Родился
|18 декабря 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Беларусь
|Клуб
|Могилев|Нападающий
|Рост и вес
|173|65
|Владислав Карачун
|Вр
|Евгений Владимирович
|Вр
|Александр Кудрявцев
|Защ
|Виктор Вусик
|Защ
|Владимир Лычковский
|Защ
|Владислав Мирошкин
|Защ
|Денис Малишевский
|Защ
|Дмитрий Шаповалов
|Защ
|Иван Ничипоренко
|Защ
|Матвей Божко
|Защ
|Никита Кардашев
|Защ
|Сергей Рубанов
|Защ
|Александр Бунец
|Нап
|Александр Кобус
|Нап
|Александр Козинов
|Нап
|Артем Васько
|Нап
|Виталий Вальков
|Нап
|Виталий Яровой
|Нап
|Владислав Серяков
|Нап
|Владислав Спиридонов
|Нап
|Геннадий Малащенко
|Нап
|Георгий Бадалян
|Нап
|Денис Драньков
|Нап
|Евгений Степанов
|Нап
|Иван Коташенко
|Нап
|Игорь Рустамов
|Нап
|Илья Казьянин
|Нап
|Матвей Винкевич
|Нап
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