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    Матвей Винкевич
    Все члены команды

    Матвей Винкевич

    Matvey Vinkevich
    Игры
    1
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 18 декабря 2000 | 17 лет
    Гражданство Беларусь
    Клуб  Могилев|Нападающий
    Рост и вес 173|65
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Могилев
     


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