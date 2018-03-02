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    Филип Андересен

    Филип Андересен

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    2 марта

    16:02 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Спринт. Первушин выиграл золото, Вьюхин – 7-й, Таштимеров – 8-й|134

    26 февраля

    16:30 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Индивидуальная гонка. Первушин выиграл золото, Вьюхин – 4-й, Таштимеров – 6-й|185

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