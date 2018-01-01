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    Sports.ru
    Росон ван Эйма
    Все члены команды

    Росон ван Эйма

    Roshon van Eijma
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 9 июня 1998 | 19 лет
    Гражданство Голландия
    Клуб  Рода|Защитник
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    Состав команды

    Рода
     


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