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    Фуркан Качар

    Фуркан Качар

    Furkan Kaçar
    Родился 21 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Турция
    Амплуа Вратарь
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