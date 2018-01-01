android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Матиас Кристенсен I

    Матиас Кристенсен I

    Mathias Kristensen
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 24 июня 1993 | 24 года
    Гражданство Дания
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 201|
    Лента
    Еще

    Ещё нет новостей


    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы