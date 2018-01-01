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    Оскар Герреро

    Оскар Герреро

    Oscar Dario Guerrero Alvarado
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018 Клаусура
    Полная статистика
    Родился 1 марта 1985 | 33 года
    Гражданство Колумбия
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 170|60
    Лента Статистика Карьера
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