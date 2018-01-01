|Родился
|26 июля 1992 | 25 лет
|Гражданство
|США
|Клуб
|Новый Орлеан|Разыгрывающий
|Рост и вес
|191|82
|2-очковые
|3-очковые
|Штрафные
|Сезон
|Команда
|Турнир
|И
|М
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|ПБ
|АП
|Ф
|ПХ
|П
|БШ
|О
|НБА
|5
|07:01
|1.2
|3.0
|40.0
|0.2
|0.2
|100.0
|0.4
|0.6
|66.7
|0.4
|1.0
|1.0
|0.0
|0.8
|0.2
|3.4
|Показатели за всю карьеру
|5
|07:01
|1.2
|3.0
|40.0
|0.2
|0.2
|100.0
|0.4
|0.6
|66.7
|0.4
|1.0
|1.0
|0.0
|0.8
|0.2
|3.4
|Дрю Холидэй
|РЗ
|Майк Джеймс
|РЗ
|Рэджон Рондо
|РЗ
|Уолтер Лемон
|РЗ
|Деандре Лиггинс
|АЗ
|Иэн Кларк
|АЗ
|Чарльз Кук
|АЗ
|Э’Твон Мур
|АЗ
|Дариус Миллер
|ЛФ
|Никола Миротич
|ТФ
|Шейк Диалло
|ТФ
|Энтони Дэвис
|ТФ
|Демаркус Казинс
|Цен
|Эмека Окафор
|Цен
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