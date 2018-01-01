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Sports.ru NBA
    Уолтер Лемон
    Все члены команды

    Уолтер Лемон

    Walter Lemon
    Игры
    5
    Очки в ср.
    3.4
    Подборы в ср.
    0.4
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 26 июля 1992 | 25 лет
    Гражданство США
    Клуб  Новый Орлеан|Разыгрывающий
    Рост и вес 191|82
      2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    2017/2018
     Новый Орлеан
    		 НБА 5 07:01 1.2 3.0 40.0 0.2 0.2 100.0 0.4 0.6 66.7 0.4 1.0 1.0 0.0 0.8 0.2 3.4
    Показатели за всю карьеру 5 07:01 1.2 3.0 40.0 0.2 0.2 100.0 0.4 0.6 66.7 0.4 1.0 1.0 0.0 0.8 0.2 3.4
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    Новый Орлеан
     


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