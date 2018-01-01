|Родился
|30 мая 1997 | 20 лет
|Гражданство
|Беларусь
|Клуб
|Брест|Нападающий
|Рост и вес
|175|73
Ещё нет новостей
|Андрей Лойко
|Вр
|Артур Малков
|Вр
|Дмитрий Лазовский
|Вр
|Игорь Петренко
|Вр
|Роман Андросюк
|Вр
|Юрий Рашевский
|Вр
|Алексей Дерзаев
|Защ
|Артем Максимов
|Защ
|Артем Свирид
|Защ
|Владислав Лемачко
|Защ
|Дмитрий Климовец
|Защ
|Елисей Музыченко
|Защ
|Иван Трошков
|Защ
|Игорь Карабанюк
|Защ
|Илья Петров
|Защ
|Никита Силик
|Защ
|Павел Беляй
|Защ
|Роман Исайков
|Защ
|Роман Петручик
|Защ
|Александр Григорьев
|Нап
|Антон Хомяков
|Нап
|Антон Ципан
|Нап
|Антон Шевчук
|Нап
|Валерий Кубраков
|Нап
|Виктор Залузький
|Нап
|Владимир Тюшкевич
|Нап
|Владислав Ануфриенко
|Нап
|Владислав Жидких
|Нап
|Владислав Петручик
|Нап
|Владислав Хадарович
|Нап
|Евгений Лоскутов
|Нап
|Илья Балаболкин
|Нап
|Илья Бобко
|Нап
|Кирилл Рашевский
|Нап
|Константин Базылев
|Нап
|Никита Павлов
|Нап
|Никита Пилипенко
|Нап
|Николай Мирончик
|Нап
|Сергей Янченко
|Нап
|Ярослав Билищук
|Нап
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .