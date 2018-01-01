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    Александр Григорьев
    Все члены команды

    Александр Григорьев

    Aleksandr Grigoryev
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 30 мая 1997 | 20 лет
    Гражданство Беларусь
    Клуб  Брест|Нападающий
    Рост и вес 175|73
    Лента Статистика Карьера
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    Ещё нет новостей


    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Брест
     


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