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    Владислав Хадарович
    Все члены команды

    Владислав Хадарович

    Vladislav Hadarovich
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 29 мая 1998 | 19 лет
    Гражданство Беларусь
    Клуб  Брест|Нападающий
    Рост и вес 180|80
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Брест
     


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