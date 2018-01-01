android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Леонардо Гаудиано

    Леонардо Гаудиано

    Leonardo Gaudiano
    Родился 21 ноября 2000 | 17 лет
    Гражданство Швейцария
    Амплуа Полузащитник
    Лента
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы