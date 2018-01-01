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    Куку Фиделис

    Куку Фиделис

    Kuku Emmanuel Fidelis
    Родился 10 марта 1999 | 19 лет
    Гражданство Нигерия
    Амплуа Нападающий
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