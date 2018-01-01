android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Стиепо Ньире

    Стиепо Ньире

    Stijepo Njire
    Игры
    3
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 14 марта 1991 | 26 лет
    Гражданство Хорватия
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
    Еще

    Ещё нет новостей


    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы