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    Sports.ru
    Андерсон Круз

    Андерсон Круз

    Anderson Emanuel Castelo Branco Cruz
    Игры
    4
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 9 апреля 1996 | 21 год
    Гражданство Португалия Ангола
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 175|67
    Лента Статистика Карьера
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