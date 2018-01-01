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    Луис Манкуэльо

    Луис Манкуэльо

    Luis Adilio Mancuello Romero
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 23 декабря 1998 | 19 лет
    Гражданство Парагвай
    Амплуа Вратарь
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