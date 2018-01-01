|Родился
|23 июля 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Перу
|Клуб
|Реал Гарсиласо|Полузащитник
|Рост и вес
|167|65
|Диего Моралес
|Вр
|Кристиан Ортис
|Вр
|Хонатан Медина
|Вр
|Алексис Коссио
|Защ
|Анхель Перес
|Защ
|Густаво Дуланто
|Защ
|Иван Сантильян
|Защ
|Хосе Веласкес
|Защ
|Хуан Лохас
|Защ
|Эдерсон Могольон
|Защ
|Джордано Мендоса
|ПЗ
|Жан-Пьер Аршембо
|ПЗ
|Жан Трагодара
|ПЗ
|Лампрос Контояннис
|ПЗ
|Луис Альварес
|ПЗ
|Луис Гарсия
|ПЗ
|Руди Паломино
|ПЗ
|Фернандо Перес
|ПЗ
|Хесус Арисменди
|ПЗ
|Альфредо Рамуа
|Нап
|Джонни Видалес
|Нап
|Диего Майора
|Нап
|Луис Акуй
|Нап
|Оскар Франко
|Нап
|Самир Валоес
|Нап
|Хулио Ландаури
|Нап
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