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    Руди Паломино
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    Руди Паломино

    Rudy Palomino Jordán
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 23 июля 1998 | 19 лет
    Гражданство Перу
    Клуб  Реал Гарсиласо|Полузащитник
    Рост и вес 167|65
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Реал Гарсиласо
     


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