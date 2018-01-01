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    Sports.ru
    Мохамед Думбия

    Мохамед Думбия

    Mohamed Doumbia
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 25 декабря 1998 | 19 лет
    Гражданство Кот-д'Ивуар
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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