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    Филип Нгуен

    Филип Нгуен

    Filip Nguyen
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 14 сентября 1992 | 25 лет
    Гражданство Чехия Вьетнам
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 190|
    Лента Статистика Карьера
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