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    Иван Косоренков

    Иван Косоренков

    Иван Косоренков
    Родился 22 января 1998 | 20 лет
    Гражданство Россия
    Амплуа Нападающий
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