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    Бруно Марсиано Лейте
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    Бруно Марсиано Лейте

    Bruno Marciano Leite
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 17 июля 1992 | 25 лет
    Гражданство Бразилия
    Клуб  Пасуш де Феррейра|Полузащитник
    Рост и вес 173|63
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Пасуш де Феррейра
     


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