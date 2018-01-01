|Родился
|17 июля 1992 | 25 лет
|Гражданство
|Бразилия
|Клуб
|Пасуш де Феррейра|Полузащитник
|Рост и вес
|173|63
|Жоау Пинью
|Вр
|Мариу Фелгейраш
|Вр
|Рафаэл Дефенди
|Вр
|Бруно Араужо
|Защ
|Жоау Гоиш
|Защ
|Марку Байшинью
|Защ
|Мигел Виейра
|Защ
|Рикарду
|Защ
|Руй Коррейя
|Защ
|Филипе Феррейра
|Защ
|Франсишку Афонсу
|Защ
|Эктор Киньонес
|Защ
|Авер Мабил
|ПЗ
|Андрезинью
|ПЗ
|Андре Леау
|ПЗ
|Антониу Шавьер
|ПЗ
|Бруно Лейте
|ПЗ
|Вашку Роша
|ПЗ
|Жиан Мартинс
|ПЗ
|Педринью
|ПЗ
|Рафаэл Ассис
|ПЗ
|Рубен Микаэл
|ПЗ
|Бруну Морейра
|Нап
|Луис Феллипе
|Нап
|Эндрио
|Нап
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