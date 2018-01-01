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    Sports.ru
    Даичи Яманака

    Даичи Яманака

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    4 марта|Sports.ru

    14:27 Коньки. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Лоренцен победил, Есин – 9-й|5

    19 февраля|Sports.ru

    16:03 Олимпиада-2018. Коньки. Лоренцен выиграл золото на дистанции 500 м, Чха Мин Гю уступил 0,01 секунды|46



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