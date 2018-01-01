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    Гидо Вильяр
    Все члены команды

    Гидо Вильяр

    Guido Villar
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 15 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Аргентина
    Клуб  Олимпо|Вратарь
    Рост и вес 192|79
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Олимпо
     


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