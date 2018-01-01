|Родился
|15 февраля 1995 | 23 года
|Гражданство
|Аргентина
|Клуб
|Олимпо|Вратарь
|Рост и вес
|192|79
Ещё нет новостей
|Гидо Вильяр
|Вр
|Себастьян Анчоверри
|Вр
|Хорхе Карранса
|Вр
|Кристиан Вильянуэва
|Защ
|Леандро Лакунса
|Защ
|Лукас Манчинелли
|Защ
|Мартин Феррейра
|Защ
|Матиас Кахаис
|Защ
|Николас Панталеоне
|Защ
|Николас Эрранс
|Защ
|Пабло Росалес
|Защ
|Педро Сильва
|Защ
|Ренцо Рамирес
|Защ
|Серхио Охеда
|Защ
|Гонсало Поррас
|ПЗ
|Давид Вега
|ПЗ
|Даниэль Ибаньес
|ПЗ
|Лаутаро Белледжия
|ПЗ
|Лукас Вильярруэль
|ПЗ
|Максимилиано Форнари
|ПЗ
|Микаэль Ковеа
|ПЗ
|Саид Льямбай
|ПЗ
|Факундо Гарсия
|ПЗ
|Франко Бельок
|ПЗ
|Эмилиано Тельечеа
|ПЗ
|Аксель Родригес
|Нап
|Давид Депетрис
|Нап
|Луис Вила
|Нап
|Рамон Лентини
|Нап
|Франко Троянски
|Нап
|Эсекиэль Видаль
|Нап
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .