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    Седрик Гассер

    Седрик Гассер

    Cédric Gasser
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 16 февраля 1998 | 20 лет
    Гражданство Швейцария
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
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