android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Али Аль-Хассан
    Все члены команды

    Али Аль-Хассан

    Ali Al Hassan
    Игры
    3
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 4 марта 1997 | 21 год
    Гражданство Саудовская Аравия
    Клуб  Аль-Фатех|Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Аль-Фатех
     


    Лучшие материалы