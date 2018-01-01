|Родился
|4 марта 1997 | 21 год
|Гражданство
|Саудовская Аравия
|Клуб
|Аль-Фатех|Полузащитник
|Абдулла Аль-Оайшер
|Вр
|Али Аль-Мазьяди
|Вр
|Басель Аль-Бахрани
|Вр
|Хабиб Аль-Ватьян
|Вр
|Абделькадер Уэслати
|Защ
|Абдулазиз Маджраши
|Защ
|Абдулла Аль-Аммар
|Защ
|Абдулла Аль-Досари
|Защ
|Абдулла Аль-Юсиф
|Защ
|Ахмед Шарахили
|Защ
|Маджед Хазази
|Защ
|Мохамед Абдель-Шафи
|Защ
|Мохамед Али Якуби
|Защ
|Мохаммед Амман
|Защ
|Салех Аль-Нашми
|Защ
|Султан Аль-Мадайрас
|Защ
|Али Аль-Закан
|ПЗ
|Али Аль-Хассан
|ПЗ
|Ахмад Аль-Назера
|ПЗ
|Ибраим Шенихи
|ПЗ
|Мазен Аль-Сувайлем
|ПЗ
|Мохаммед Аль-Моджахед
|ПЗ
|Мохаммед Аль-Саид
|ПЗ
|Мохаммед Аль-Фухаид
|ПЗ
|Рияд Шарахили
|ПЗ
|Салем Аль-Наджрани
|ПЗ
|Сандро Маноэл
|ПЗ
|Сэйт Сакала
|ПЗ
|Хуссейн Аль-Нахли
|ПЗ
|Жоао Педро
|Нап
|Хамад Аль-Джухаим
|Нап
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