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    Лассине Синайоко

    Лассине Синайоко

    Lassine Sinayoko
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 30 ноября 1998 | 19 лет
    Гражданство Франция
    Амплуа Нападающий
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