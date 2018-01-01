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    Хесус Годино

    Хесус Годино

    Jesús Godino Jiménez
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 21 июля 1995 | 22 года
    Гражданство Испания
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 190|78
    Лента Статистика Карьера
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