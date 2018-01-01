android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Пабло Мартинес 1998

    Пабло Мартинес 1998

    Pablo Martínez
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 22 февраля 1998 | 20 лет
    Гражданство Испания
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 182|74
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы