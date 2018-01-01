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    Sports.ru
    Марко Монтелонго

    Марко Монтелонго

    Marco Antonio Montelongo Rosas
    Игры
    4
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018 Клаусура
    Полная статистика
    Родился 31 августа 1998 | 19 лет
    Гражданство Мексика
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 173|63
    Лента Статистика Карьера
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