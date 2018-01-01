|Родился
|23 марта 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Сербия
|Клуб
|Партизан|Защитник
|Рост и вес
|184|
|Владимир Стойкович
|Вр
|Марко Йовичич
|Вр
|Неманья Стеванович
|Вр
|Боян Остоич
|Защ
|Лазар Чиркович
|Защ
|Милан Митрович
|Защ
|Мирослав Вуличевич
|Защ
|Неманья Антонов
|Защ
|Неманья Милетич
|Защ
|Слободан Урошевич
|Защ
|Данило Пантич
|ПЗ
|Зоран Тошич
|ПЗ
|Леандр Тавамба
|ПЗ
|Марко Евтович
|ПЗ
|Марко Янкович
|ПЗ
|Милан Радин
|ПЗ
|Небойша Косович
|ПЗ
|Неманья Милетич
|ПЗ
|Саша Здьелар
|ПЗ
|Саша Илич
|ПЗ
|Сейдуба Сума
|ПЗ
|Джордже Иванович
|Нап
|Джордже Йованович
|Нап
|Огнен Ожегович
|Нап
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