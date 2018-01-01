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    Светозар Маркович

    Светозар Маркович

    Svetozar Marković
    Родился 23 марта 2000 | 17 лет
    Гражданство Сербия
    Клуб  Партизан|Защитник
    Рост и вес 184|
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Партизан
     


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