Тимур Калухов
Автор

Курсы программирования с нуля

Курсы, ментор, два косаря, или почему новички сдаются | Пикабу

Программирование – востребованное и перспективное направление интеллектуальной деятельности. Специалисты данной отрасли имеют заработки выше среднего и зачастую более привлекательные условия труда. Распространенный способ входа в индустрию – курсы программирования с нуля.

Подобные услуги сегодня предоставляют многочисленные образовательные площадки. Среди популярных направлений обучения:

  • Javascript. Применяется для создания внешней оболочки приложения (фронтенд). Язык популярен среди веб-программистов. Сфера применения: десктопные браузерные и мобильные приложения;
  • C#. Популярная среда для создания базисной части программ (бэкенд). Сложная в освоении, относительно простая в применении. Популярен среди разработчиков программ и игр для Windows ;
  • Python. Популярный язык для создания сайтов, мессенджеров, социальных сетей и машинного обучения. Относительно доступный в изучении;
  • PHP. Применяется для веб-разработки, удобен для начинающих. Имеет обширную базу прикладных фреймворков;
  • Java. Кроссплатформенный язык. Главная особенность – обширная база библиотек для ускоренного написания программ. Сфера применения: приложения для Android и виджеты для веб-ресурсов;
  • Bubble. Язык визуального программирования (безкодовая разработка). Вместо строчек символов программисты управляют рабочими пространствами и создают интерфейс, перетаскивая объекты на страницу будущего продукта. Используется для создания веб-приложений.

После определения специализации необходимо выбрать образовательную площадку. Критерии для сравнения:

  • наличие сертификатов по выбранным направлениям обучения;
  • гибкий график обучения (будущий программист должен иметь возможность совмещать учебу с работой или другой учебой);
  • подходящая локация (необходимость посещать курсы программиста офлайн или удаленное обучение);
  • продолжительность курсов. Для входа в индустрию отдельным энтузиастам достаточно 3-х месяцев. Для большинства эффективная продолжительность обучающий программы начинается от 12 месяцев;
  • стоимость курсов по программированию. Цена вводных курсов по программированию стартует от 10 тыс. рублей. Стоимость обучения для полного погружения в профессию с нуля составляет 100+ тыс. рублей;
  • помощь в трудоустройстве после обучения. Включает в себя составление портфолио из выполненных проектов, подготовку резюме, подготовку к интервью (собеседованию);
  • рейтинг школы среди пользователей (отзывы);
  • наличие бесплатных пробных занятий. Пробный период дает возможность отказаться от курсов до полной оплаты.

Дополнительное преимущество – обучение тематическому английскому. Данный язык доминирует в индустрии программирования. Школьных знаний английского недостаточно. Полезным для студентов также является наличие менторов, ведущих параллельно практику в сфере IT.

Далее представлены популярные в российском сегменте сети Интернет курсы по программированию

1. Яндекс Практикум

Веб-сайт: https://practicum.yandex.ru

Ресурс позиционирует себя как: развитие в сфере IT без оглядки на прошлый опыт. Стоимость обучения стартует от 40 тыс. рублей за полный курс. Продолжительность курсов начинается от 3 месяцев.

Представленные для изучения с нуля курсы:

  • Python (разработчик, разработчик+);
  • C/C++ (разработчик);
  • Swift (разработчик);
  • Android (java-разработчик, android-разработчик);
  • Веб-разработчик (стандартный и расширенный курсы).

Дополнительно школа предлагает курсы по английскому языку.

Обучение проходит удаленно, заявляется гибкий график. Для не определившихся абитуриентов предлагаются бесплатные пробные занятия. Предусмотрена помощь с трудоустройством по завершению обучения. Оплата услуг школы возможна в рассрочку без оформления кредита.

2. Нетология

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Веб-сайт: https://netology.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля и подготовка junior-программистов. Освоение профессии разработчика или добавление в личный арсенал дополнительного языка программирования.

Представленные курсы:

  • Python (разработчик, fullstack);
  • C, C++ (разработчик);
  • PHP (разработчик);
  • курс “Веб-разработчик”;
  • курс “Фронтенд-разработчик”;
  • курс “iOS-разработчик”;
  • английский для айтишников.

Продолжительность обучения стартует от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение. Предусмотрены компактные бесплатные программы для самостоятельного изучения программирования. По окончанию прохождения курсов студенты проходят стажировку с возможностью занесения в портфолио. Заявляется помощь в трудоустройстве. Рассрочка на оплату обучения оформляется через банк.

3. Skypro

Веб-сайт: https://sky.pro

Ресурс позиционирует себя как: большие курсы по комплексу навыков, получение новой профессии с нуля.

Представленные курсы:

  • Python-разработчик;
  • Веб-разработчик;
  • Java-разработчик
  • Android-разработчик.

Продолжительность курсов – от 7 до 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 80 тыс. рублей. Удаленно обучение. Гибкий график. Будущий программист может рассчитывать на помощь с трудоустройством.

4. Skillfactory

Веб-сайт: https://skillfactory.ru

Ресурс позиционирует себя как: прямой путь в IT. 

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • Java;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Kotlin;
  • Веб-разработка;
  • Бэкенд-разработка;
  • курс “Создание сайтов”.

Продолжительность курсов стартует от 6 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.

Дополнительные преимущества:

  • преобладание практики над теорией;
  • практикующие преподаватели;
  • наставничество;
  • трудоустройство по завершению образования;
  • бесплатные образовательные мероприятия.

5. Geekbrains

Веб-сайт: https://gb.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля профессиям и предоставление знаний по востребованным специальностям и направлениям в сфере информационных технологий.

Представленные курсы программирования с нуля:

  • Python;
  • C, C++, C#;
  • Java;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Kotlin;
  • Swift;
  • Blockchain;
  • Typescript;
  • Фронтенд-разработчик;
  • Бэкенд-разработчик;
  • Fullstack-разработчик.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость стартует от 40 тыс. рублей. Английский для IT включен в курсы по программированию (3 месяца бесплатно).

Дополнительные преимущества:

  • стажировка;
  • гарантия трудоустройства.

6. Skillbox

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Веб-сайт: https://skillbox.ru

Ресурс позиционирует себя как: образовательная платформа №1, получение знаний для профессии мечты и перемен в жизни.

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • C, C++, C#;
  • Java;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Kotlin;
  • Swift;
  • Blockchain;
  • Typescript;
  • Фронтенд-разработчик;
  • Бэкенд-разработчик;
  • Fullstack-разработчик.

Продолжительность обучения – от 3 до 24 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • профориентация;
  • курс “Английский для программиста”;
  • универсальные знания и основы Git.
  • стажировка;
  • гарантия трудоустройства.

7. Бруноям

Веб-сайт: https://brunoyam.com

Ресурс позиционирует себя как: быстрый вход в профессию.

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • Java;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Курс “Фронтенд-разработчик”;
  • Курс “Бэкенд-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 30 тыс. рублей. Обучение онлайн и офлайн (г. Санкт-Петербург).

Дополнительные преимущества:

  • бесплатный пробный период;
  • офлайн группы по 5-10 человек;
  • проекты для портфолио;
  • помощь в трудоустройстве.

8. Loftschool

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Веб-сайт: https://loftschool.com

Ресурс позиционирует себя как: школа онлайн-обучения IT-профессиям. Обучение для работы в лучших компаниях мира.

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Фронтенд-программирование;
  • Бэкенд-программирование.

Продолжительность обучения от 5 недель. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • бесплатный пробный период;
  • помощь с трудоустройством;
  • рассрочка на стоимость обучения без оформления кредита.

9. SF Education

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Веб-сайт: https://sf.education

Ресурс позиционирует себя как: прикладные навыки и знания для работы с техническим инструментами и для решения специфических профессиональных задач в области IT.

Представленные курсы:

  • бэкенд-разработка на Python;
  • программирование на VBA;
  • программирование на R.

Продолжительность обучения от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • бесплатный пробный период;
  • помощь с трудоустройством.

10. Зерокодер

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Веб-сайт: https://zerocoder.ru

Ресурс позиционирует себя как: первый онлайн-университет зерокодинга в СНГ. Разработка веб-приложений с нуля без написания кода.

Представленные курсы:

  • Зерокодер мобильных приложений;
  • Зерокодер на Bubble;
  • Зерокодер на Directial;
  • Webflow;
  • Зерокодер-автоматизатор;
  • курс по чат-ботам.

Продолжительность обучения – от двух месяцев. Нижний ценовой порог – 50 тыс. рублей. Доступна беспроцентная рассрочка. Обучение удаленно. В рамках обучения реализовывается 3 проекта для портфолио.

11. HTML Academy

Веб-сайт: https://htmlacademy.ru

Ресурс позиционирует себя как: школа по созданию и программированию современных веб-интерфейсов, от начало карьеры в IT до новой профессии.

Представленные курсы с нуля:

  • Javascript;
  • PHP;
  • HTML;
  • Node.js
  • Фронтенд-разработчик;
  • Бэкенд-разработчик;
  • Фулстэк-разработчик.

Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. Обучение удаленно.

Дополнительные преимущества:

  • профессиональные навыки;
  • проекты для портфолио.

12. Международная школа профессий

Веб-сайт: https://online.videoforme.ru

Ресурс позиционирует себя как: 9 современных направлений обучения, программы для начинающих и курсы для повышения квалификации, для души и для профессионального развития.

Представленные курсы:

  • Javascript;
  • HTML;
  • Python;
  • курс “Фронтенд-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. Рублей. Обучение онлайн и офлайн.

13. Хекслет

Веб-сайт: https://ru.hexlet.io

Ресурс позиционирует себя как: онлайн-школа программирования, за выпускниками которой охотятся компании. 

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • Java;
  • Ruby;
  • PHP;
  • Javascript;
  • Node.js;
  • курс “Фронтенд-разработчик”;
  • курс “Бэкенд-разработчик”;
  • курс “Фулстэк-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленно обучение. Банковская рассрочка на оплату всего курса.

Дополнительные преимущества:

  • профессиональные навыки;
  • проекты для портфолио;
  • возврат 100% оплаты в течение 14 дней с момента начала обучения;

14. Stepik

Веб-сайт: https://stepik.org

Ресурс позиционирует себя как: площадка-конструктор онлайн-курсов. Можно отыскать общие курс по практически любому направлению, как платный, так и бесплатный.

Представленные курсы с нуля:

  • Python;
  • C, C++, C#;
  • Java;
  • Ruby;
  • PHP;
  • Javascript;
  • Node.js;
  • Фронтенд-разработчик;
  • Бэкенд-разработчик;
  • Фулстэк-разработчик;
  • Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 24 академических часов. Нижний ценовой порог – 0 рублей. Обучение удаленно.

15. Otus

Веб-сайт: https://otus.ru

Ресурс позиционирует себя как: авторские онлайн-курсы для настоящих профессионалов, ценные навыки от лучших информационных экспертов.

Представленные курсы:

  • Python;
  • C, C++, C#;
  • Java;
  • Ruby;
  • PHP;
  • Javascript;
  • Node.js;
  • Фронтенд-разработчик;
  • Бэкенд-разработчик;
  • Фулстэк-разработчик;
  • Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 100 тыс. Рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • профессиональные цифровые навыки от ведущих экспертов;
  • рассрочка на оплату обучения;
  • помощь с трудоустройством.

16. XYZ School

Веб-сайт: https://www.school-xyz.com

Ресурс позиционирует себя как: учим делать игры, от концепта до программирования.

Представленные курсы:

  • разработчик C++;
  • разработчик Unity;
  • разработчик Unreal engine.

Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение удаленно. 

Дополнительные преимущества:

  • преподаватели – действующие профессионалы в крупных международных компаниях;
  • профессиональные навыки для работы в команде;
  • оплата обучения в рассрочку.

17. Coddy

Веб-сайт: https://coddyschool.com

Ресурс позиционирует себя как: международная школа программирования для детей.

Представленные курсы:

  • HTML;
  • Java;
  • Javascript;
  • Unity;
  • Python;
  • Android-разработчик;
  • Swift;
  • C++

Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 750 рублей в час. Обучение онлайн и офлайн (офисы по всей территории России и стран СНГ, а также в странах Европы, Азии, Северной Америки).

Дополнительные преимущества:

  • программирование с 7 лет без отрыва от основной учебы в школе;
  • много практики;
  • развитие софт-скилз;
  • резидент “Сколково”.

18. Среда обучения

Веб-сайт: https://design.sredaobuchenia.ru

Ресурс позиционирует себя как: профессиональное обучение в онлайн-формате новичков и профессионалов. Закладка инструментария, поддержка в развитии, объединение в комьюнити.

Представленные курсы:

  • HTML;
  • Javascript.

Продолжительность обучения – от 10 академических часов. Нижний ценовой порог – 4000 рублей. Обучение удаленно.

19. Productstar

Веб-сайт: https://productstar.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение от лучших практиков рынка. Основы программирования для начинающих. Оптимизация работы профессионалов. Продуктивный программист.

Представленные курсы:

  • Java-разработчик;
  • основы Python;
  • основы веб-разработки;
  • Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 55 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • проекты для портфолио;
  • подготовка к собеседованию;
  • поддержка во время испытательного срока после трудоустройства.

20. WayUp

Веб-сайт: https://wayup.in

Ресурс позиционирует себя как: школа востребованных профессий будущего с гарантией заработка и комфортных условий работы на фрилансе.

Представленные курсы:

  • HTML;
  • Javascript;
  • PHP;
  • Node.js
  • Фронтенд-разработчик.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев, Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. обучение удаленно.

Дополнительные преимущества:

  • минимальная предоплата;
  • беспроцентная рассрочка оплаты курсов;
  • месячный курс по погружению в фриланс в подарок;
  • возврат средств за 5 дней до старта обучения.

21. Nordic IT School

Веб-сайт: https://inordic.ru

Ресурс позиционирует себя как: очные курсы программирования в Москве, получи свою профессию уже сегодня.

Представленные курсы:

  • Javascript-разработчик;
  • Python-разработчик;
  • Kotlin-разработчик;
  • Java-разработчик;
  • C#-разработчик
  • Веб-разработчик;
  • Фронтенд-разработчик;

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение офлайн в Москве.

Дополнительные преимущества:

  • помощь с трудоустройством;
  • высокий процент трудоустроенных выпускников;
  • программист-выпускник проходит стажировку в технопарке “Сколково”
  • рассрочка оплаты;
  • возврат оплаты за незавершенную часть курса;
  • возможность присутствовать на занятиях онлайн, в случаи физического отсутствия.

22. LevelUp

Веб-сайт: https://levelp.ru

Ресурс позиционирует себя как: сильный старт в новой профессии. Развитие, стремление к новым знаниям для качественных изменений в жизни. Новый профессиональный уровень программистов, тестировщиков и других IT-специалистов.

Представленные курсы с нуля:

  • алгоритмы для разработчиков;
  • Java;
  • С++, C#;
  • Python.

Продолжительность обучения – от 1 месяца. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Дистанционное обучение, обучение офлайн в Санкт-Петербурге.

Дополнительные преимущества:

  • программы лояльности для постоянных клиентов;
  • возможность составления индивидуального курса для корпоративных клиентов.

23. IRS.Academy

Веб-сайт: https://irs.academy

Ресурс позиционирует себя как: эффективное обучение в онлайн-школе. Обучение с нуля и переподготовка. Обучение менеджеров для контроля работы профильных специалистов.

Представленные курсы:

  • веб-программирование;
  • HTML;
  • Java;
  • PHP;
  • Python;
  • Unity.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость обучения от 10 тыс. рублей. Дистанционное обучение.

Дополнительные преимущества:

  • профессиональный английский;
  • дополнительная “прокачка” умственных навыков под присмотром Анатолия Вассермана.

24. JavaRush

Веб-сайт: https://javarush.ru

Ресурс позиционирует себя как: онлайн курс по изучению программирования, 80% практики. Программист должен программировать, чтобы стать программистом.

Представленные курс:

  • Java.

Продолжительность обучения – от 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.

Дополнительные преимущества:

  • рассрочка оплаты;
  • стажировка;
  • premium-подписки со скидками на основной курс.

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