Программирование – востребованное и перспективное направление интеллектуальной деятельности. Специалисты данной отрасли имеют заработки выше среднего и зачастую более привлекательные условия труда. Распространенный способ входа в индустрию – курсы программирования с нуля.

Подобные услуги сегодня предоставляют многочисленные образовательные площадки. Среди популярных направлений обучения:

Javascript. Применяется для создания внешней оболочки приложения (фронтенд). Язык популярен среди веб-программистов. Сфера применения: десктопные браузерные и мобильные приложения;

C#. Популярная среда для создания базисной части программ (бэкенд). Сложная в освоении, относительно простая в применении. Популярен среди разработчиков программ и игр для Windows ;

Python. Популярный язык для создания сайтов, мессенджеров, социальных сетей и машинного обучения. Относительно доступный в изучении;

PHP. Применяется для веб-разработки, удобен для начинающих. Имеет обширную базу прикладных фреймворков;

Java. Кроссплатформенный язык. Главная особенность – обширная база библиотек для ускоренного написания программ. Сфера применения: приложения для Android и виджеты для веб-ресурсов;

Bubble. Язык визуального программирования (безкодовая разработка). Вместо строчек символов программисты управляют рабочими пространствами и создают интерфейс, перетаскивая объекты на страницу будущего продукта. Используется для создания веб-приложений.

После определения специализации необходимо выбрать образовательную площадку. Критерии для сравнения:

наличие сертификатов по выбранным направлениям обучения;

гибкий график обучения (будущий программист должен иметь возможность совмещать учебу с работой или другой учебой);

подходящая локация (необходимость посещать курсы программиста офлайн или удаленное обучение);

продолжительность курсов. Для входа в индустрию отдельным энтузиастам достаточно 3-х месяцев. Для большинства эффективная продолжительность обучающий программы начинается от 12 месяцев;

стоимость курсов по программированию. Цена вводных курсов по программированию стартует от 10 тыс. рублей. Стоимость обучения для полного погружения в профессию с нуля составляет 100+ тыс. рублей;

помощь в трудоустройстве после обучения. Включает в себя составление портфолио из выполненных проектов, подготовку резюме, подготовку к интервью (собеседованию);

рейтинг школы среди пользователей (отзывы);

наличие бесплатных пробных занятий. Пробный период дает возможность отказаться от курсов до полной оплаты.

Дополнительное преимущество – обучение тематическому английскому. Данный язык доминирует в индустрии программирования. Школьных знаний английского недостаточно. Полезным для студентов также является наличие менторов, ведущих параллельно практику в сфере IT.

Далее представлены популярные в российском сегменте сети Интернет курсы по программированию

1. Яндекс Практикум

Веб-сайт: https://practicum.yandex.ru

Ресурс позиционирует себя как: развитие в сфере IT без оглядки на прошлый опыт. Стоимость обучения стартует от 40 тыс. рублей за полный курс. Продолжительность курсов начинается от 3 месяцев.

Представленные для изучения с нуля курсы:

Python (разработчик, разработчик+);

C/C++ (разработчик);

Swift (разработчик);

Android (java-разработчик, android-разработчик);

Веб-разработчик (стандартный и расширенный курсы).

Дополнительно школа предлагает курсы по английскому языку.

Обучение проходит удаленно, заявляется гибкий график. Для не определившихся абитуриентов предлагаются бесплатные пробные занятия. Предусмотрена помощь с трудоустройством по завершению обучения. Оплата услуг школы возможна в рассрочку без оформления кредита.

2. Нетология

Веб-сайт: https://netology.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля и подготовка junior-программистов. Освоение профессии разработчика или добавление в личный арсенал дополнительного языка программирования.

Представленные курсы:

Python (разработчик, fullstack);

C, C++ (разработчик);

PHP (разработчик);

курс “Веб-разработчик”;

курс “Фронтенд-разработчик”;

курс “iOS-разработчик”;

английский для айтишников.

Продолжительность обучения стартует от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение. Предусмотрены компактные бесплатные программы для самостоятельного изучения программирования. По окончанию прохождения курсов студенты проходят стажировку с возможностью занесения в портфолио. Заявляется помощь в трудоустройстве. Рассрочка на оплату обучения оформляется через банк.

3. Skypro

Веб-сайт: https://sky.pro

Ресурс позиционирует себя как: большие курсы по комплексу навыков, получение новой профессии с нуля.

Представленные курсы:

Python-разработчик;

Веб-разработчик;

Java-разработчик

Android-разработчик.

Продолжительность курсов – от 7 до 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 80 тыс. рублей. Удаленно обучение. Гибкий график. Будущий программист может рассчитывать на помощь с трудоустройством.

4. Skillfactory

Веб-сайт: https://skillfactory.ru

Ресурс позиционирует себя как: прямой путь в IT.

Представленные курсы с нуля:

Python;

Java;

Javascript;

PHP;

Kotlin;

Веб-разработка;

Бэкенд-разработка;

курс “Создание сайтов”.

Продолжительность курсов стартует от 6 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.

Дополнительные преимущества:

преобладание практики над теорией;

практикующие преподаватели;

наставничество;

трудоустройство по завершению образования;

бесплатные образовательные мероприятия.

5. Geekbrains

Веб-сайт: https://gb.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля профессиям и предоставление знаний по востребованным специальностям и направлениям в сфере информационных технологий.

Представленные курсы программирования с нуля:

Python;

C, C++, C#;

Java;

Javascript;

PHP;

Kotlin;

Swift;

Blockchain;

Typescript;

Фронтенд-разработчик;

Бэкенд-разработчик;

Fullstack-разработчик.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость стартует от 40 тыс. рублей. Английский для IT включен в курсы по программированию (3 месяца бесплатно).

Дополнительные преимущества:

стажировка;

гарантия трудоустройства.

6. Skillbox

Веб-сайт: https://skillbox.ru

Ресурс позиционирует себя как: образовательная платформа №1, получение знаний для профессии мечты и перемен в жизни.

Представленные курсы с нуля:

Python;

C, C++, C#;

Java;

Javascript;

PHP;

Kotlin;

Swift;

Blockchain;

Typescript;

Фронтенд-разработчик;

Бэкенд-разработчик;

Fullstack-разработчик.

Продолжительность обучения – от 3 до 24 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

профориентация;

курс “Английский для программиста”;

универсальные знания и основы Git.

стажировка;

гарантия трудоустройства.

7. Бруноям

Веб-сайт: https://brunoyam.com

Ресурс позиционирует себя как: быстрый вход в профессию.

Представленные курсы с нуля:

Python;

Java;

Javascript;

PHP;

Курс “Фронтенд-разработчик”;

Курс “Бэкенд-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 30 тыс. рублей. Обучение онлайн и офлайн (г. Санкт-Петербург).

Дополнительные преимущества:

бесплатный пробный период;

офлайн группы по 5-10 человек;

проекты для портфолио;

помощь в трудоустройстве.

8. Loftschool

Веб-сайт: https://loftschool.com

Ресурс позиционирует себя как: школа онлайн-обучения IT-профессиям. Обучение для работы в лучших компаниях мира.

Представленные курсы с нуля:

Python;

Javascript;

PHP;

Фронтенд-программирование;

Бэкенд-программирование.

Продолжительность обучения от 5 недель. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

бесплатный пробный период;

помощь с трудоустройством;

рассрочка на стоимость обучения без оформления кредита.

9. SF Education

Веб-сайт: https://sf.education

Ресурс позиционирует себя как: прикладные навыки и знания для работы с техническим инструментами и для решения специфических профессиональных задач в области IT.

Представленные курсы:

бэкенд-разработка на Python;

программирование на VBA;

программирование на R.

Продолжительность обучения от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

бесплатный пробный период;

помощь с трудоустройством.

10. Зерокодер

Веб-сайт: https://zerocoder.ru

Ресурс позиционирует себя как: первый онлайн-университет зерокодинга в СНГ. Разработка веб-приложений с нуля без написания кода.

Представленные курсы:

Зерокодер мобильных приложений;

Зерокодер на Bubble;

Зерокодер на Directial;

Webflow;

Зерокодер-автоматизатор;

курс по чат-ботам.

Продолжительность обучения – от двух месяцев. Нижний ценовой порог – 50 тыс. рублей. Доступна беспроцентная рассрочка. Обучение удаленно. В рамках обучения реализовывается 3 проекта для портфолио.

11. HTML Academy

Веб-сайт: https://htmlacademy.ru

Ресурс позиционирует себя как: школа по созданию и программированию современных веб-интерфейсов, от начало карьеры в IT до новой профессии.

Представленные курсы с нуля:

Javascript;

PHP;

HTML;

Node.js

Фронтенд-разработчик;

Бэкенд-разработчик;

Фулстэк-разработчик.

Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. Обучение удаленно.

Дополнительные преимущества:

профессиональные навыки;

проекты для портфолио.

12. Международная школа профессий

Веб-сайт: https://online.videoforme.ru

Ресурс позиционирует себя как: 9 современных направлений обучения, программы для начинающих и курсы для повышения квалификации, для души и для профессионального развития.

Представленные курсы:

Javascript;

HTML;

Python;

курс “Фронтенд-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. Рублей. Обучение онлайн и офлайн.

13. Хекслет

Веб-сайт: https://ru.hexlet.io

Ресурс позиционирует себя как: онлайн-школа программирования, за выпускниками которой охотятся компании.

Представленные курсы с нуля:

Python;

Java;

Ruby;

PHP;

Javascript;

Node.js;

курс “Фронтенд-разработчик”;

курс “Бэкенд-разработчик”;

курс “Фулстэк-разработчик”.

Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленно обучение. Банковская рассрочка на оплату всего курса.

Дополнительные преимущества:

профессиональные навыки;

проекты для портфолио;

возврат 100% оплаты в течение 14 дней с момента начала обучения;

14. Stepik

Веб-сайт: https://stepik.org

Ресурс позиционирует себя как: площадка-конструктор онлайн-курсов. Можно отыскать общие курс по практически любому направлению, как платный, так и бесплатный.

Представленные курсы с нуля:

Python;

C, C++, C#;

Java;

Ruby;

PHP;

Javascript;

Node.js;

Фронтенд-разработчик;

Бэкенд-разработчик;

Фулстэк-разработчик;

Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 24 академических часов. Нижний ценовой порог – 0 рублей. Обучение удаленно.

15. Otus

Веб-сайт: https://otus.ru

Ресурс позиционирует себя как: авторские онлайн-курсы для настоящих профессионалов, ценные навыки от лучших информационных экспертов.

Представленные курсы:

Python;

C, C++, C#;

Java;

Ruby;

PHP;

Javascript;

Node.js;

Фронтенд-разработчик;

Бэкенд-разработчик;

Фулстэк-разработчик;

Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 100 тыс. Рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

профессиональные цифровые навыки от ведущих экспертов;

рассрочка на оплату обучения;

помощь с трудоустройством.

16. XYZ School

Веб-сайт: https://www.school-xyz.com

Ресурс позиционирует себя как: учим делать игры, от концепта до программирования.

Представленные курсы:

разработчик C++;

разработчик Unity;

разработчик Unreal engine.

Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение удаленно.

Дополнительные преимущества:

преподаватели – действующие профессионалы в крупных международных компаниях;

профессиональные навыки для работы в команде;

оплата обучения в рассрочку.

17. Coddy

Веб-сайт: https://coddyschool.com

Ресурс позиционирует себя как: международная школа программирования для детей.

Представленные курсы:

HTML;

Java;

Javascript;

Unity;

Python;

Android-разработчик;

Swift;

C++

Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 750 рублей в час. Обучение онлайн и офлайн (офисы по всей территории России и стран СНГ, а также в странах Европы, Азии, Северной Америки).

Дополнительные преимущества:

программирование с 7 лет без отрыва от основной учебы в школе;

много практики;

развитие софт-скилз;

резидент “Сколково”.

18. Среда обучения

Веб-сайт: https://design.sredaobuchenia.ru

Ресурс позиционирует себя как: профессиональное обучение в онлайн-формате новичков и профессионалов. Закладка инструментария, поддержка в развитии, объединение в комьюнити.

Представленные курсы:

HTML;

Javascript.

Продолжительность обучения – от 10 академических часов. Нижний ценовой порог – 4000 рублей. Обучение удаленно.

19. Productstar

Веб-сайт: https://productstar.ru

Ресурс позиционирует себя как: обучение от лучших практиков рынка. Основы программирования для начинающих. Оптимизация работы профессионалов. Продуктивный программист.

Представленные курсы:

Java-разработчик;

основы Python;

основы веб-разработки;

Nocode-разработчик.

Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 55 тыс. рублей. Удаленное обучение.

Дополнительные преимущества:

проекты для портфолио;

подготовка к собеседованию;

поддержка во время испытательного срока после трудоустройства.

20. WayUp

Веб-сайт: https://wayup.in

Ресурс позиционирует себя как: школа востребованных профессий будущего с гарантией заработка и комфортных условий работы на фрилансе.

Представленные курсы:

HTML;

Javascript;

PHP;

Node.js

Фронтенд-разработчик.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев, Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. обучение удаленно.

Дополнительные преимущества:

минимальная предоплата;

беспроцентная рассрочка оплаты курсов;

месячный курс по погружению в фриланс в подарок;

возврат средств за 5 дней до старта обучения.

21. Nordic IT School

Веб-сайт: https://inordic.ru

Ресурс позиционирует себя как: очные курсы программирования в Москве, получи свою профессию уже сегодня.

Представленные курсы:

Javascript-разработчик;

Python-разработчик;

Kotlin-разработчик;

Java-разработчик;

C#-разработчик

Веб-разработчик;

Фронтенд-разработчик;

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение офлайн в Москве.

Дополнительные преимущества:

помощь с трудоустройством;

высокий процент трудоустроенных выпускников;

программист-выпускник проходит стажировку в технопарке “Сколково”

рассрочка оплаты;

возврат оплаты за незавершенную часть курса;

возможность присутствовать на занятиях онлайн, в случаи физического отсутствия.

22. LevelUp

Веб-сайт: https://levelp.ru

Ресурс позиционирует себя как: сильный старт в новой профессии. Развитие, стремление к новым знаниям для качественных изменений в жизни. Новый профессиональный уровень программистов, тестировщиков и других IT-специалистов.

Представленные курсы с нуля:

алгоритмы для разработчиков;

Java;

С++, C#;

Python.

Продолжительность обучения – от 1 месяца. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Дистанционное обучение, обучение офлайн в Санкт-Петербурге.

Дополнительные преимущества:

программы лояльности для постоянных клиентов;

возможность составления индивидуального курса для корпоративных клиентов.

23. IRS.Academy

Веб-сайт: https://irs.academy

Ресурс позиционирует себя как: эффективное обучение в онлайн-школе. Обучение с нуля и переподготовка. Обучение менеджеров для контроля работы профильных специалистов.

Представленные курсы:

веб-программирование;

HTML;

Java;

PHP;

Python;

Unity.

Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость обучения от 10 тыс. рублей. Дистанционное обучение.

Дополнительные преимущества:

профессиональный английский;

дополнительная “прокачка” умственных навыков под присмотром Анатолия Вассермана.

24. JavaRush

Веб-сайт: https://javarush.ru

Ресурс позиционирует себя как: онлайн курс по изучению программирования, 80% практики. Программист должен программировать, чтобы стать программистом.

Представленные курс:

Java.

Продолжительность обучения – от 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.

Дополнительные преимущества: