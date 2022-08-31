Программирование – востребованное и перспективное направление интеллектуальной деятельности. Специалисты данной отрасли имеют заработки выше среднего и зачастую более привлекательные условия труда. Распространенный способ входа в индустрию – курсы программирования с нуля.
Подобные услуги сегодня предоставляют многочисленные образовательные площадки. Среди популярных направлений обучения:
- Javascript. Применяется для создания внешней оболочки приложения (фронтенд). Язык популярен среди веб-программистов. Сфера применения: десктопные браузерные и мобильные приложения;
- C#. Популярная среда для создания базисной части программ (бэкенд). Сложная в освоении, относительно простая в применении. Популярен среди разработчиков программ и игр для Windows ;
- Python. Популярный язык для создания сайтов, мессенджеров, социальных сетей и машинного обучения. Относительно доступный в изучении;
- PHP. Применяется для веб-разработки, удобен для начинающих. Имеет обширную базу прикладных фреймворков;
- Java. Кроссплатформенный язык. Главная особенность – обширная база библиотек для ускоренного написания программ. Сфера применения: приложения для Android и виджеты для веб-ресурсов;
- Bubble. Язык визуального программирования (безкодовая разработка). Вместо строчек символов программисты управляют рабочими пространствами и создают интерфейс, перетаскивая объекты на страницу будущего продукта. Используется для создания веб-приложений.
После определения специализации необходимо выбрать образовательную площадку. Критерии для сравнения:
- наличие сертификатов по выбранным направлениям обучения;
- гибкий график обучения (будущий программист должен иметь возможность совмещать учебу с работой или другой учебой);
- подходящая локация (необходимость посещать курсы программиста офлайн или удаленное обучение);
- продолжительность курсов. Для входа в индустрию отдельным энтузиастам достаточно 3-х месяцев. Для большинства эффективная продолжительность обучающий программы начинается от 12 месяцев;
- стоимость курсов по программированию. Цена вводных курсов по программированию стартует от 10 тыс. рублей. Стоимость обучения для полного погружения в профессию с нуля составляет 100+ тыс. рублей;
- помощь в трудоустройстве после обучения. Включает в себя составление портфолио из выполненных проектов, подготовку резюме, подготовку к интервью (собеседованию);
- рейтинг школы среди пользователей (отзывы);
- наличие бесплатных пробных занятий. Пробный период дает возможность отказаться от курсов до полной оплаты.
Дополнительное преимущество – обучение тематическому английскому. Данный язык доминирует в индустрии программирования. Школьных знаний английского недостаточно. Полезным для студентов также является наличие менторов, ведущих параллельно практику в сфере IT.
Далее представлены популярные в российском сегменте сети Интернет курсы по программированию
1. Яндекс Практикум
Веб-сайт: https://practicum.yandex.ru
Ресурс позиционирует себя как: развитие в сфере IT без оглядки на прошлый опыт. Стоимость обучения стартует от 40 тыс. рублей за полный курс. Продолжительность курсов начинается от 3 месяцев.
Представленные для изучения с нуля курсы:
- Python (разработчик, разработчик+);
- C/C++ (разработчик);
- Swift (разработчик);
- Android (java-разработчик, android-разработчик);
- Веб-разработчик (стандартный и расширенный курсы).
Дополнительно школа предлагает курсы по английскому языку.
Обучение проходит удаленно, заявляется гибкий график. Для не определившихся абитуриентов предлагаются бесплатные пробные занятия. Предусмотрена помощь с трудоустройством по завершению обучения. Оплата услуг школы возможна в рассрочку без оформления кредита.
2. Нетология
Веб-сайт: https://netology.ru
Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля и подготовка junior-программистов. Освоение профессии разработчика или добавление в личный арсенал дополнительного языка программирования.
Представленные курсы:
- Python (разработчик, fullstack);
- C, C++ (разработчик);
- PHP (разработчик);
- курс “Веб-разработчик”;
- курс “Фронтенд-разработчик”;
- курс “iOS-разработчик”;
- английский для айтишников.
Продолжительность обучения стартует от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение. Предусмотрены компактные бесплатные программы для самостоятельного изучения программирования. По окончанию прохождения курсов студенты проходят стажировку с возможностью занесения в портфолио. Заявляется помощь в трудоустройстве. Рассрочка на оплату обучения оформляется через банк.
3. Skypro
Веб-сайт: https://sky.pro
Ресурс позиционирует себя как: большие курсы по комплексу навыков, получение новой профессии с нуля.
Представленные курсы:
- Python-разработчик;
- Веб-разработчик;
- Java-разработчик
- Android-разработчик.
Продолжительность курсов – от 7 до 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 80 тыс. рублей. Удаленно обучение. Гибкий график. Будущий программист может рассчитывать на помощь с трудоустройством.
4. Skillfactory
Веб-сайт: https://skillfactory.ru
Ресурс позиционирует себя как: прямой путь в IT.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- Java;
- Javascript;
- PHP;
- Kotlin;
- Веб-разработка;
- Бэкенд-разработка;
- курс “Создание сайтов”.
Продолжительность курсов стартует от 6 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.
Дополнительные преимущества:
- преобладание практики над теорией;
- практикующие преподаватели;
- наставничество;
- трудоустройство по завершению образования;
- бесплатные образовательные мероприятия.
5. Geekbrains
Веб-сайт: https://gb.ru
Ресурс позиционирует себя как: обучение с нуля профессиям и предоставление знаний по востребованным специальностям и направлениям в сфере информационных технологий.
Представленные курсы программирования с нуля:
- Python;
- C, C++, C#;
- Java;
- Javascript;
- PHP;
- Kotlin;
- Swift;
- Blockchain;
- Typescript;
- Фронтенд-разработчик;
- Бэкенд-разработчик;
- Fullstack-разработчик.
Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость стартует от 40 тыс. рублей. Английский для IT включен в курсы по программированию (3 месяца бесплатно).
Дополнительные преимущества:
- стажировка;
- гарантия трудоустройства.
6. Skillbox
Веб-сайт: https://skillbox.ru
Ресурс позиционирует себя как: образовательная платформа №1, получение знаний для профессии мечты и перемен в жизни.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- C, C++, C#;
- Java;
- Javascript;
- PHP;
- Kotlin;
- Swift;
- Blockchain;
- Typescript;
- Фронтенд-разработчик;
- Бэкенд-разработчик;
- Fullstack-разработчик.
Продолжительность обучения – от 3 до 24 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.
Дополнительные преимущества:
- профориентация;
- курс “Английский для программиста”;
- универсальные знания и основы Git.
- стажировка;
- гарантия трудоустройства.
7. Бруноям
Веб-сайт: https://brunoyam.com
Ресурс позиционирует себя как: быстрый вход в профессию.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- Java;
- Javascript;
- PHP;
- Курс “Фронтенд-разработчик”;
- Курс “Бэкенд-разработчик”.
Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 30 тыс. рублей. Обучение онлайн и офлайн (г. Санкт-Петербург).
Дополнительные преимущества:
- бесплатный пробный период;
- офлайн группы по 5-10 человек;
- проекты для портфолио;
- помощь в трудоустройстве.
8. Loftschool
Веб-сайт: https://loftschool.com
Ресурс позиционирует себя как: школа онлайн-обучения IT-профессиям. Обучение для работы в лучших компаниях мира.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- Javascript;
- PHP;
- Фронтенд-программирование;
- Бэкенд-программирование.
Продолжительность обучения от 5 недель. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Удаленное обучение.
Дополнительные преимущества:
- бесплатный пробный период;
- помощь с трудоустройством;
- рассрочка на стоимость обучения без оформления кредита.
9. SF Education
Веб-сайт: https://sf.education
Ресурс позиционирует себя как: прикладные навыки и знания для работы с техническим инструментами и для решения специфических профессиональных задач в области IT.
Представленные курсы:
- бэкенд-разработка на Python;
- программирование на VBA;
- программирование на R.
Продолжительность обучения от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленное обучение.
Дополнительные преимущества:
- бесплатный пробный период;
- помощь с трудоустройством.
10. Зерокодер
Веб-сайт: https://zerocoder.ru
Ресурс позиционирует себя как: первый онлайн-университет зерокодинга в СНГ. Разработка веб-приложений с нуля без написания кода.
Представленные курсы:
- Зерокодер мобильных приложений;
- Зерокодер на Bubble;
- Зерокодер на Directial;
- Webflow;
- Зерокодер-автоматизатор;
- курс по чат-ботам.
Продолжительность обучения – от двух месяцев. Нижний ценовой порог – 50 тыс. рублей. Доступна беспроцентная рассрочка. Обучение удаленно. В рамках обучения реализовывается 3 проекта для портфолио.
11. HTML Academy
Веб-сайт: https://htmlacademy.ru
Ресурс позиционирует себя как: школа по созданию и программированию современных веб-интерфейсов, от начало карьеры в IT до новой профессии.
Представленные курсы с нуля:
- Javascript;
- PHP;
- HTML;
- Node.js
- Фронтенд-разработчик;
- Бэкенд-разработчик;
- Фулстэк-разработчик.
Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. Обучение удаленно.
Дополнительные преимущества:
- профессиональные навыки;
- проекты для портфолио.
12. Международная школа профессий
Веб-сайт: https://online.videoforme.ru
Ресурс позиционирует себя как: 9 современных направлений обучения, программы для начинающих и курсы для повышения квалификации, для души и для профессионального развития.
Представленные курсы:
- Javascript;
- HTML;
- Python;
- курс “Фронтенд-разработчик”.
Продолжительность обучения – от 10 месяцев. Нижний ценовой порог – 40 тыс. Рублей. Обучение онлайн и офлайн.
13. Хекслет
Веб-сайт: https://ru.hexlet.io
Ресурс позиционирует себя как: онлайн-школа программирования, за выпускниками которой охотятся компании.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- Java;
- Ruby;
- PHP;
- Javascript;
- Node.js;
- курс “Фронтенд-разработчик”;
- курс “Бэкенд-разработчик”;
- курс “Фулстэк-разработчик”.
Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Удаленно обучение. Банковская рассрочка на оплату всего курса.
Дополнительные преимущества:
- профессиональные навыки;
- проекты для портфолио;
- возврат 100% оплаты в течение 14 дней с момента начала обучения;
14. Stepik
Веб-сайт: https://stepik.org
Ресурс позиционирует себя как: площадка-конструктор онлайн-курсов. Можно отыскать общие курс по практически любому направлению, как платный, так и бесплатный.
Представленные курсы с нуля:
- Python;
- C, C++, C#;
- Java;
- Ruby;
- PHP;
- Javascript;
- Node.js;
- Фронтенд-разработчик;
- Бэкенд-разработчик;
- Фулстэк-разработчик;
- Nocode-разработчик.
Продолжительность обучения – от 24 академических часов. Нижний ценовой порог – 0 рублей. Обучение удаленно.
15. Otus
Веб-сайт: https://otus.ru
Ресурс позиционирует себя как: авторские онлайн-курсы для настоящих профессионалов, ценные навыки от лучших информационных экспертов.
Представленные курсы:
- Python;
- C, C++, C#;
- Java;
- Ruby;
- PHP;
- Javascript;
- Node.js;
- Фронтенд-разработчик;
- Бэкенд-разработчик;
- Фулстэк-разработчик;
- Nocode-разработчик.
Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 100 тыс. Рублей. Удаленное обучение.
Дополнительные преимущества:
- профессиональные цифровые навыки от ведущих экспертов;
- рассрочка на оплату обучения;
- помощь с трудоустройством.
16. XYZ School
Веб-сайт: https://www.school-xyz.com
Ресурс позиционирует себя как: учим делать игры, от концепта до программирования.
Представленные курсы:
- разработчик C++;
- разработчик Unity;
- разработчик Unreal engine.
Продолжительность обучения – от 5 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение удаленно.
Дополнительные преимущества:
- преподаватели – действующие профессионалы в крупных международных компаниях;
- профессиональные навыки для работы в команде;
- оплата обучения в рассрочку.
17. Coddy
Веб-сайт: https://coddyschool.com
Ресурс позиционирует себя как: международная школа программирования для детей.
Представленные курсы:
- HTML;
- Java;
- Javascript;
- Unity;
- Python;
- Android-разработчик;
- Swift;
- C++
Продолжительность обучения – от 3 месяцев. Нижний ценовой порог – 750 рублей в час. Обучение онлайн и офлайн (офисы по всей территории России и стран СНГ, а также в странах Европы, Азии, Северной Америки).
Дополнительные преимущества:
- программирование с 7 лет без отрыва от основной учебы в школе;
- много практики;
- развитие софт-скилз;
- резидент “Сколково”.
18. Среда обучения
Веб-сайт: https://design.sredaobuchenia.ru
Ресурс позиционирует себя как: профессиональное обучение в онлайн-формате новичков и профессионалов. Закладка инструментария, поддержка в развитии, объединение в комьюнити.
Представленные курсы:
- HTML;
- Javascript.
Продолжительность обучения – от 10 академических часов. Нижний ценовой порог – 4000 рублей. Обучение удаленно.
19. Productstar
Веб-сайт: https://productstar.ru
Ресурс позиционирует себя как: обучение от лучших практиков рынка. Основы программирования для начинающих. Оптимизация работы профессионалов. Продуктивный программист.
Представленные курсы:
- Java-разработчик;
- основы Python;
- основы веб-разработки;
- Nocode-разработчик.
Продолжительность обучения – от 2 месяцев. Нижний ценовой порог – 55 тыс. рублей. Удаленное обучение.
Дополнительные преимущества:
- проекты для портфолио;
- подготовка к собеседованию;
- поддержка во время испытательного срока после трудоустройства.
20. WayUp
Веб-сайт: https://wayup.in
Ресурс позиционирует себя как: школа востребованных профессий будущего с гарантией заработка и комфортных условий работы на фрилансе.
Представленные курсы:
- HTML;
- Javascript;
- PHP;
- Node.js
- Фронтенд-разработчик.
Продолжительность обучения – от 4 месяцев, Нижний ценовой порог – 40 тыс. рублей. обучение удаленно.
Дополнительные преимущества:
- минимальная предоплата;
- беспроцентная рассрочка оплаты курсов;
- месячный курс по погружению в фриланс в подарок;
- возврат средств за 5 дней до старта обучения.
21. Nordic IT School
Веб-сайт: https://inordic.ru
Ресурс позиционирует себя как: очные курсы программирования в Москве, получи свою профессию уже сегодня.
Представленные курсы:
- Javascript-разработчик;
- Python-разработчик;
- Kotlin-разработчик;
- Java-разработчик;
- C#-разработчик
- Веб-разработчик;
- Фронтенд-разработчик;
Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей. Обучение офлайн в Москве.
Дополнительные преимущества:
- помощь с трудоустройством;
- высокий процент трудоустроенных выпускников;
- программист-выпускник проходит стажировку в технопарке “Сколково”
- рассрочка оплаты;
- возврат оплаты за незавершенную часть курса;
- возможность присутствовать на занятиях онлайн, в случаи физического отсутствия.
22. LevelUp
Веб-сайт: https://levelp.ru
Ресурс позиционирует себя как: сильный старт в новой профессии. Развитие, стремление к новым знаниям для качественных изменений в жизни. Новый профессиональный уровень программистов, тестировщиков и других IT-специалистов.
Представленные курсы с нуля:
- алгоритмы для разработчиков;
- Java;
- С++, C#;
- Python.
Продолжительность обучения – от 1 месяца. Нижний ценовой порог – 20 тыс. рублей. Дистанционное обучение, обучение офлайн в Санкт-Петербурге.
Дополнительные преимущества:
- программы лояльности для постоянных клиентов;
- возможность составления индивидуального курса для корпоративных клиентов.
23. IRS.Academy
Веб-сайт: https://irs.academy
Ресурс позиционирует себя как: эффективное обучение в онлайн-школе. Обучение с нуля и переподготовка. Обучение менеджеров для контроля работы профильных специалистов.
Представленные курсы:
- веб-программирование;
- HTML;
- Java;
- PHP;
- Python;
- Unity.
Продолжительность обучения – от 4 месяцев. Стоимость обучения от 10 тыс. рублей. Дистанционное обучение.
Дополнительные преимущества:
- профессиональный английский;
- дополнительная “прокачка” умственных навыков под присмотром Анатолия Вассермана.
24. JavaRush
Веб-сайт: https://javarush.ru
Ресурс позиционирует себя как: онлайн курс по изучению программирования, 80% практики. Программист должен программировать, чтобы стать программистом.
Представленные курс:
- Java.
Продолжительность обучения – от 12 месяцев. Нижний ценовой порог – 60 тыс. рублей.
Дополнительные преимущества:
- рассрочка оплаты;
- стажировка;
- premium-подписки со скидками на основной курс.
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