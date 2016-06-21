09:04 Симона Халеп: «Мне нужно было навязать сопернице грунтовый теннис, поэтому я и победила»|1
21:50 Винус Уильямс: «Азия стала счастливым для меня местом»|6
10:40 Гаосюн (WTA). Винус Уильямс обыграла Дои и стала чемпионкой|33
08:38 Квитова и Радванска снялись с турнира в Сиднее|13
19:08 Люксембург (WTA). Дои обыграла Бартель и завоевала первый титул|1
18:17 Люксембург (WTA). Бартель, Дои вышли в финал|4
09:03 Эжени Бушар: «Выиграла два матча – это серьезно»|4
08:26 Белинда Бенчич: «Знаю, что не должна была так себя вести»|9
10:25 Агнешка Радванска: «Уже в Стэнфорде получила травму и в последние несколько дней не тренировалась»|2
08:51 Ана Иванович: «Немного посмотрела игру Дои, но на видео все выглядит иначе»|1
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