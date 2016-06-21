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    Теннис Doi, Misaki – Полона Герцог

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Мисаки ДоиЯпония
    4 4
    Полона ГерцогСловения
    Турнир AEGON International. Женщины. Истборн, Англия, июнь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 21 июня 2016, 12:40
    Статус матча завершен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/32 финала –  Карла Суарес-Наварро
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