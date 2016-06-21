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    Теннис Tsurenko, Lesya – Konta, Johanna

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 1
    Леся ЦуренкоУкраина
    7 6
    Йоханна КонтаВеликобритания
    Турнир AEGON International. Женщины. Истборн, Англия, июнь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 21 июня 2016, 15:59
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/64 финала Счет
     Леся Цуренко –  Чжан Шуай
    		 6:1 7:6
     – 
    		    

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Петра Квитова
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