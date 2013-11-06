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    Теннис Peya A / Soares B – Гранольерс / Лопес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 6 10
    ПейяАвстрия/СуаресБразилия
    6 4 5
    ГранольерсИспания/ЛопесИспания
    Турнир Barclays ATP World Tour Finals. Мужчины, пары. Лондон, Англия, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 ноября 2013, 22:00
    Статус матча завершен
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