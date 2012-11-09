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    Sports.ru

    Теннис Р. Линдштедт/ Х. Текау – Маррей Дж / Нилсен Ф

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    ЛиндстедтШвеция/ТекэуРумыния
    3 5
    МэррейВеликобритания/НильсенДания
    Турнир Barclays ATP World Tour Finals. Мужчины, пары. Лондон, Англия, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 ноября 2012, 22:05
    Статус матча завершен
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