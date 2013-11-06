17:07 Роджер Федерер: «Везде, кроме грунта, если я хорошо играю, то все зависит от меня, а не от соперников»|52
14:09 Хуан Мартин дель Потро: «В матчах против Федерера и Джоковича мне нечего терять»|13
12:21 Новак Джокович: «Нельзя недооценивать Федерера»|17
21:25 Надаль получил награду АТР за «Возвращение года», Федерер в 11-й раз подряд – приз зрительских симпатий|64
18:24 Борис Беккер: «Роджер заслуживает уважения, а не осуждения»|23
15:46 Тим Хенмэн: «Предположения, что Федерер близок к завершению карьеры, просто смешны»|20
13:50 Роджер Федерер: «Я снова уверен в себе, а на этом можно пройти очень далеко»|21
10:14 Надаль обеспечит себе звание №1 по итогам сезона, если выиграет в Лондоне два матча|42
09:18 Рейтинг АТР. Бердых обошел Федерера, Гаске – Тсонга|18
22:21 Новак Джокович: «Сейчас я показываю свой лучший теннис в этом году»|15
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