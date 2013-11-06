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    Теннис Новак Джокович – Роджер Федерер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Новак ДжоковичСербия
    4 7 2
    Роджер ФедерерШвейцария
    Турнир Barclays ATP World Tour Finals. Мужчины. Лондон, Англия, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 ноября 2013, 00:00
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    5 ноября 2013

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    14:09 Хуан Мартин дель Потро: «В матчах против Федерера и Джоковича мне нечего терять»|13

    12:21 Новак Джокович: «Нельзя недооценивать Федерера»|17

    4 ноября 2013

    21:25 Надаль получил награду АТР за «Возвращение года», Федерер в 11-й раз подряд – приз зрительских симпатий|64

    18:24 Борис Беккер: «Роджер заслуживает уважения, а не осуждения»|23

    15:46 Тим Хенмэн: «Предположения, что Федерер близок к завершению карьеры, просто смешны»|20

    13:50 Роджер Федерер: «Я снова уверен в себе, а на этом можно пройти очень далеко»|21

    10:14 Надаль обеспечит себе звание №1 по итогам сезона, если выиграет в Лондоне два матча|42

    09:18 Рейтинг АТР. Бердых обошел Федерера, Гаске – Тсонга|18

    3 ноября 2013

    22:21 Новак Джокович: «Сейчас я показываю свой лучший теннис в этом году»|15



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