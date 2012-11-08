17:50 Янко Типсаревич: «Когда дело касается Новака, меня ничто не удивляет»|7
14:17 Хуан Мартин дель Потро: «Вся эта неделя для меня – одно большое удовольствие»|0
13:28 Давид Феррер: «В этом году играю агрессивнее»|0
12:40 Янко Типсаревич: «Я неважно себя чувствовал, но Роджер был просто слишком хорош»|4
11:05 Роджер Федерер: «Надеюсь, дальше будет только лучше»|10
00:05 Статистика встреч Феррера и дель Потро|2
18:23 Янко Типсаревич: «Хочу, чтобы на каждом корте был Hawk-Eye»|0
08:52 Рейтинг АТР. Джокович возглавил рейтинг, дель Потро обошел Тсонгу, Гаске вошел в Топ-10|45
18:33 Джокович и Маррей попали в одну группу на итоговом турнире АТР|238
12:24 Ежи Янович: «Даже не знал, что могу так хорошо играть»|0
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