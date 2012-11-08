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    Теннис Хуан Мартин дель Потро – Янко Типсаревич

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Хуан Мартин дель ПотроАргентина
    0 4
    Янко ТипсаревичСербия
    Турнир Barclays ATP World Tour Finals. Мужчины. Лондон, Англия, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 8 ноября 2012, 23:45
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    7 ноября 2012

    17:50 Янко Типсаревич: «Когда дело касается Новака, меня ничто не удивляет»|7

    14:17 Хуан Мартин дель Потро: «Вся эта неделя для меня – одно большое удовольствие»|0

    13:28 Давид Феррер: «В этом году играю агрессивнее»|0

    12:40 Янко Типсаревич: «Я неважно себя чувствовал, но Роджер был просто слишком хорош»|4

    11:05 Роджер Федерер: «Надеюсь, дальше будет только лучше»|10

    00:05 Статистика встреч Феррера и дель Потро|2

    6 ноября 2012

    18:23 Янко Типсаревич: «Хочу, чтобы на каждом корте был Hawk-Eye»|0

    5 ноября 2012

    08:52 Рейтинг АТР. Джокович возглавил рейтинг, дель Потро обошел Тсонгу, Гаске вошел в Топ-10|45

    3 ноября 2012

    18:33 Джокович и Маррей попали в одну группу на итоговом турнире АТР|238

    12:24 Ежи Янович: «Даже не знал, что могу так хорошо играть»|0



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