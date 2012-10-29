18:00 Итоговый турнир WTA. Пары. Кириленко и Петрова стали чемпионками турнира|52
21:30 Итоговый турнир WTA. Пары. Полуфинал. Петрова и Кириленко обыграли Эррани и Винчи|30
17:46 Эррани и Винчи стали парой №1 по итогам сезона|0
15:40 Итоговый турнир WTA. Пары. Полуфинал. Главачкова и Градецка обыграли Хубер и Рэймонд|1
20:14 Кубок Кремля (WTA). Пары. Финал. Веснина и Макарова обыграли Кириленко и Петрову|3
11:11 Мария Кириленко: «У нас все шло гладко, пока я не получила травму»|0
10:20 Надежда Петрова: «У нас и так был великолепный сезон – а теперь еще и Стамбул»|2
19:02 Кириленко и Петрова сыграют на итоговом турнире WTA|11
22:00 Мария Кириленко: «Немного приболела и чувствую себя неважно»|0
20:08 Роберта Винчи: «Сара мне как сестра – именно поэтому мы добились такого успеха»|0
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .