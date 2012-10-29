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    Теннис KAS C / Seppi A – Knowle J / Polasek F

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7 10
    КасГермания/СеппиИталия
    7 6 6
    НоулАвстрия/ПолазекСловакия
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины, пары. Париж, Франция, ноябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 октября 2012, 19:50
    Статус матча завершен
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