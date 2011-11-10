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    Теннис Clement A / Roger-Vasselin E – Фирстенберг / Матковски

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 3
    КлеманФранция/Роже-ВасселинФранция
    6 6
    ФирстенбергПольша/МатковскиПольша
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины, пары. Париж, Франция, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 ноября 2011, 19:10
    Статус матча завершен
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