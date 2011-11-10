23:23 Париж (АТР). Пары. Джейми Маррей и Флеминг, Энди Маррей и Хатчинс вышли во второй круг и другие результаты|0
11:27 Энди Маррей в паре с Хатчинсом выиграл первый матч на «Мастерсе» в Париже|1
13:50 Братья Брайаны выиграли 75-й совместный титул|4
10:54 Бопанна и Куреши квалифицировались на итоговый турнир|0
11:44 Братья Брайаны гарантировали себе первое место в парном рейтинге ATP по итогам сезона|2
11:21 Линдстедт и Текау квалифицировались на итоговый турнир|1
10:59 Пешке и Среботник – лучшая команда по итогам года|0
10:08 Хубер обеспечила себе первую строчку парного рейтинга по итогам года|0
20:35 Мельцер снялся с турниров в Базеле и Париже и может пропустить итоговый турнир|1
14:06 Дэниэл Нестор: «Братья сегодня подтвердили, что они лучшая пара в мире»|0
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