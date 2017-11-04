12:46 Итоговый турнир WTA. Пары. Главачкова и Бабош выиграли пятый титул в сезоне|2
11:26 Люка Пуй: «Карен – мой друг, и мы давно хотели сыграть вместе»|3
19:33 Бертенс и Ларссон вышли в финал дебютного итогового, куда отобрались последними|6
19:03 Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Макарова и Веснина, Хингис и Чжань выбыли|15
17:18 Итоговый турнир WTA. Пары. Макарова и Веснина вышли в 1/2 финала|11
15:34 Итоговый турнир (WTA). Пары. Веснина и Макарова стартуют матчем с Дабровски и Сюй|4
14:11 Юн-Жань Чжань впервые стала первой ракеткой мира|4
11:43 Мирный выиграл 50-й титул|6
20:18 Веснина и Макарова уступили звание пары года Хингис и Чжань, игрок года – Мугуруса|2
09:47 Эррани выиграла первый турнир после дисквалификации|3
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