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    Теннис Иван Додиг & Марсель Гранольерс – Жан-Жюльен Ройер & Хориа Текау

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 7 11
    ДодигХорватия/ГранольерсИспания
    6 6 9
    РойерГолландия/ТекэуРумыния
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины, пары. Париж, Франция, ноябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 ноября 2017, 19:44
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Хенри Континен/ Джон Пирс –  Иван Додиг/ Марсель Гранольерс
    		 3:6 4:6
     Боб Брайан/ Майк Брайан –  Жан-Жюльен Ройер/ Хория Текэу
    		 1:6 5:7

    Будущие соперники

    Финал –  Лукаш Кубот,  Марсело Мело
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