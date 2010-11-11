06:55 Рейтинг АТР. Феррер и Роддик поднялись на одну строчку, Габашвили – на восемнадцать|2
10:57 Робин Содерлинг: «Осталось всего два турнира, и я хочу хорошо выступить на них»|11
10:37 Робин Содерлинг: «Здешнее покрытие идеально для моей игры»|0
14:40 Гаэль Монфис: «Надеюсь одержать над Содерлингом хорошую победу»|0
12:00 Робин Содерлинг: «Валенсия – очень симпатичный город»|0
22:30 Содерлинг одержал 50-ю победу в сезоне|0
16:06 Надаль и Федерер сыграют в Абу-Даби|15
07:25 Рейтинг АТР. В первой десятке без перемен, Габашвили вернулся в сотню|0
07:59 Рейтинг АТР. Южный опустился на одну позицию, Андреев поднялся на четыре|0
20:04 Содерлинг квалифицировался на итоговый турнир|3
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