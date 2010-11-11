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    Теннис Станислас Вавринка – Робин Содерлинг

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3
    Стэн ВавринкаШвейцария
    7 6
    Робин СодерлингШвеция
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины. Париж, Франция, ноябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 11 ноября 2010, 18:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Иван Любичич –  Стэн Вавринка
    		 4:6 4:6
     Жиль Симон –  Робин Содерлинг
    		 4:6 0:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Энди Роддик
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