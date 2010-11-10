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    Теннис Энди Роддик – Яркко Ниеминен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Энди РоддикСША
    1 4
    Яркко НиеминенФинляндия
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины. Париж, Франция, ноябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 ноября 2010, 12:30
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Энди Роддик – 
    		 :
     Ксавье Малисс –  Яркко Ниеминен
    		 4:6 3:6

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Эрнест Гулбис
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