09:41 Стэн Вавринка: «Рассчитываю на хорошие результаты еще до финала Кубка Дэвиса»|6
19:32 Вавринка одержал первую победу за полтора месяца|5
19:47 Доминик Тиим: «Потерял телефон. Это все Эрнест виноват»|7
21:57 Париж (АТР). Южный в первом круге сыграет с Жиралдо|9
07:09 Кукушкин во второй раз обыграл соперника из Топ-10|10
07:08 Вавринка проиграл четвертый из пяти последних матчей|6
20:21 Базель (АТР). Федерер стартует матчем с Мюллером, Габашвили – с Голубевым|32
20:37 Вавринка квалифицировался на итоговый турнир|34
13:20 Стэн Вавринка: «В этом году выиграл «Шлем», «Мастерс», но на некоторых турнирах выступал погано»|12
16:34 Стэн Вавринка: «Не думаю, что потерял свою игру. Просто два неудачных матча»|3
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