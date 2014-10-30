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    Теннис Кевин Андерсон – Станислас Вавринка

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7 7
    Кевин АндерсонЮАР
    7 5 6
    Стэн ВавринкаШвейцария
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины. Париж, Франция, ноябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 октября 2014, 14:30
    Статус матча завершен
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