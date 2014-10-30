10:07 Рейтинг WTA. Шарапова – 2-я, Макарова – 11-я, Халеп и Бушар впервые завершили сезон в Топ-10, Иванович впервые за 6 лет – в Топ-5|23
10:03 Екатерина Макарова: «В Софии я не чувствую никакого давления и не чувствую себя фаворитом»|4
17:59 Елена Веснина: «Сезон официально закончен: он был трудным и в то же время потрясающим»|4
08:46 Макарова станет второй запасной на итоговом турнире|4
11:59 Екатерина Макарова: «В Сингапур полетим только в воскресенье»|1
21:20 Екатерина Макарова: «Сегодня во время матча на меня нападала какая-то грусть»|12
11:14 Ализе Корне: «Для меня это первый турнир в зале, так что ничего не получалось на все 100 процентов»|0
09:07 Пеннетта, Корне и Суарес-Наварро сыграют в Софии|10
19:19 Екатерина Макарова: «Не знаю, как бы повела себя, отобравшись в Сингапур»|0
06:08 Чемпионская гонка WTA. В Топ-10 без перемен, в Топ-100 шесть россиянок|2
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