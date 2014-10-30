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    Теннис Екатерина Макарова – Ализе Корне

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 4
    Екатерина МакароваРоссия
    6 6
    Ализе КорнеФранция
    Турнир WTA Elite Trophy. Женщины. Чжухай, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 октября 2014, 21:05
    Статус матча завершен
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