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    Теннис Елена Веснина – Цветана Пиронкова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4 6
    Елена ВеснинаРоссия
    2 6 0
    Цветана ПиронковаБолгария
    Турнир WTA Elite Trophy. Женщины. Чжухай, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 октября 2013, 21:10
    Статус матча завершен
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