09:54 Саманта Стосур: «Хорошо, что во втором сете мне удалось быстро отыграться и не дать Весниной поймать кураж»|4
09:14 Елена Веснина: «Стосур объективно была сильнее меня»|1
22:10 Стосур выиграла десятый из 11-и последних матчей|1
22:50 Цветана Пиронкова: «Я нервничала перед родной публикой»|2
18:52 Анастасия Павлюченкова: «Мы с Димитровым друзья»|5
17:50 Елена Веснина: «Мы с Катей гордимся нашим результатом»|3
18:35 Итоговый турнир WTA. Пары. Финал. Макарова и Веснина проиграли Се и Шуай|95
22:36 Итоговый турнир WTA. Пары. Веснина и Макарова вышли в финал, Петрова и Среботник проиграли Се и Шуай|4
08:26 Елена Веснина: «Заранее сказала Тарпищеву, что надо искать нам замену. Но он начал поиски только на прошлой неделе»|37
21:55 Екатерина Макарова: «Могу ли сказать, что обойдусь без операции? Надеюсь, что да»|3
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