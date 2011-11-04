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    Теннис Николя Махут – Николай Давыденко

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Николя МаюФранция
    Николай ДавыденкоРоссия
    Турнир Valencia Open 500. Мужчины. Валенсия, Испания, ноябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 ноября 2011, 13:00
    Статус матча перенесен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Николя Маю –  Гильермо Гарсия-Лопес
    		 7:6 6:2
     Николай Давыденко –  Жиль Симон
    		 6:4 4:6 6:3

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Давид Феррер
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