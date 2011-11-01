13:09 Лопес выиграл соревнование на самую длинную подачу|18
18:03 Алекс Богомолов: «Надеюсь, что буду играть за Россию»|2
17:16 Игорь Куницын: «Подводить итоги сезона пока рано – впереди еще два крупных турнира»|0
23:23 Янко Типсаревич: «Москва и Санкт-Петербург – это турниры, которые я очень люблю»|5
11:22 Игорь Куницын: «Меня спасла подача»|1
15:17 Давид Феррер: «Потрясающе, что мне удалось отыграть три матчбола и победить»|6
15:53 Звонарева, Андреев и Куницын приступили к тренировкам в в «Олимпийском»|0
22:07 Жо-Вильфред Тсонга: «Сам не ожидал от себя такой игры»|8
20:54 Хуан Карлос Ферреро: «Это удивительно – находясь так далеко, чувствовать себя как дома»|1
17:52 Жо-Вильфред Тсонга: «Сегодня было совсем непросто, и я рад победе»|0
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