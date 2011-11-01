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    Теннис Игорь Куницын – Хуан Карлос Ферреро

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6
    Игорь КуницынРоссия
    6 7
    Хуан Карлос ФеррероИспания
    Турнир Valencia Open 500. Мужчины. Валенсия, Испания, ноябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 ноября 2011, 20:30
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Алекс Богомолов
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