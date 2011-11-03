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    Теннис Михаил Кукушкин – Джеймс Блейк

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Михаил КукушкинКазахстан
    3 4
    Джеймс БлэйкСША
    Турнир Davidoff Swiss Indoors Basel. Мужчины. Базель, Швейцария, ноябрь
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 ноября 2011, 18:20
    Статус матча завершен
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