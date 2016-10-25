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    Теннис Марсель Гранолье-Пуйоль – Хенри Лааксонен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3 6
    Марсель ГранольерсИспания
    3 6 2
    Хенри ЛааксоненШвейцария
    Турнир Davidoff Swiss Indoors Basel. Мужчины. Базель, Швейцария, ноябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 25 октября 2016, 12:10
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Джек Сок
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