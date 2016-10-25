08:58 Пабло Куэвас: «Отрицаю информацию о том, что я помочился в контейнер для мячей во время матча»|7
10:18 Куэвас во время парного матча на «Уимблдоне» получил предупрждение за то, что якобы помочился в контейнер для мячей |11
21:35 Доминик Тим: «Два года назад и представить не мог, что смогу так далеко пройти»|17
20:30 Гранольерс завершит 2 последовательных матча «Ролан Гаррос» с интервалом в неделю|20
15:20 Феррер снялся с турнира в Монте-Карло|6
20:40 Нишиока, Чон, Эдмунд, Фриц и другие закончили Университет ATP|1
18:28 Кубок Дэвиса. Джокович – Недовесов, Маррей – Даниэль, Грот – Изнер и другие результаты жеребьевок|7
09:49 Australian Open. Пары. Маррей и Суарес, Нестор и Штепанек вышли в финал|1
18:08 Кузнецов прошел в основу Кубка Кремля; Южный первый в листе ожидания, но может сыграть в Вене|6
15:44 Марсель Гранольерс: «В Петербург я приехал в третий раз, и это моя первая победа»|2
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