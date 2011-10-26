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    Теннис Васек Поспишил – Андреас Сеппи

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    5 6
    Вашек ПоспишилКанада
    7 7
    Андреас СеппиИталия
    Турнир St. Petersburg Open. Мужчины. Санкт-Петербург, Россия, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 26 октября 2011, 15:40
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Игорь Андреев
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