12:42 Хуан Мартин дель Потро: «Я уже обыгрывал Федерера дважды, так что знаю, как с ним играть»|13
20:33 Васек Поспишил: «Сначала для меня все было как сон – огромная арена, болельщики, и Федерер по ту сторону сетки»|3
11:51 Роджер Федерер: «Доволен, что смог выйти победителем, и у меня есть второй шанс»|49
10:55 Васек Поспишил: «Перспектива встречи с Роджером помогла мне выиграть»|16
12:38 Робин Хаасе: «Сеппи помог мне ошибками»|0
14:15 Марин Чилич: «Нашел баланс между агрессивной игрой и защитой»|0
11:52 Андреас Сеппи: «Чилич просто был сильнее»|0
09:28 Марин Чилич: «Приятно, что существуют домашние турниры»|0
19:29 Новак Джокович: «Очень здорово, что я победил в двух матчах, не потеряв ни сета»|2
14:49 Парный финал мужского турнира в Истбурне все же состоялся|2
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